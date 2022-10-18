Лукашенко и Дугин провели встречу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с российским философом, политологом Александром Дугиным.

Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», разговор длился более двух часов.

Сам Дугин во время беседы отметил, что «белорусская идея является очень серьёзной частью общего наследия».

«Какие-то элементы белорусской идеи сложились ещё в Великом княжестве Литовском. И тогда белорусская идентичность стала приобретать определённые формы. И те, которые хотят использовать её против Беларуси, совершают подмену», — цитирует Дугина БЕЛТА.

6 октября Александр Дугин попал в санкционный список Евросоюза как «политический философ, политолог, аналитик, стратег и давний идеолог Русского мира и евразийства».