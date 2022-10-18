Посол России в Венгрии: прекращение Киевом боевых действий станет концом проекта США

Российский посол в Венгрии Евгений Станиславов ответил на заявление американского коллеги в Будапеште о том, что если Киев «прекратит воевать, то Украине придет конец».

С такими словами ранее выступил американский дипломат Дэвид Прессман.

Посол России отметил, что может «успокоить господина посла».

«В этом случае конец придёт не Украине, а американскому проекту под таким названием», — сказал Станиславов, слова которого приводятся в соцсетях российской дипмиссии.

Ранее депутат парламента Японии Мунэо Судзуки выразил мнение, что Киеву следует сложить оружие и прекратить боестолкновения, если он не может вести боевые действия без помощи стран Запада.