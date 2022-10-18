Узнать больше

Посол России в Венгрии: прекращение Киевом боевых действий станет концом проекта США

Короткая ссылка
Российский посол в Венгрии Евгений Станиславов ответил на заявление американского коллеги в Будапеште о том, что если Киев «прекратит воевать, то Украине придет конец».
Посол России в Венгрии: прекращение Киевом боевых действий станет концом проекта США
  • AFP
  • © Yasuyoshi CHIBA

С такими словами ранее выступил американский дипломат Дэвид Прессман.

Посол России отметил, что может «успокоить господина посла».

«В этом случае конец придёт не Украине, а американскому проекту под таким названием», — сказал Станиславов, слова которого приводятся в соцсетях российской дипмиссии.

Ранее депутат парламента Японии Мунэо Судзуки выразил мнение, что Киеву следует сложить оружие и прекратить боестолкновения, если он не может вести боевые действия без помощи стран Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить