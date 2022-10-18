Посол России в Венгрии: прекращение Киевом боевых действий станет концом проекта США
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С такими словами ранее выступил американский дипломат Дэвид Прессман.
Посол России отметил, что может «успокоить господина посла».
«В этом случае конец придёт не Украине, а американскому проекту под таким названием», — сказал Станиславов, слова которого приводятся в соцсетях российской дипмиссии.
Ранее депутат парламента Японии Мунэо Судзуки выразил мнение, что Киеву следует сложить оружие и прекратить боестолкновения, если он не может вести боевые действия без помощи стран Запада.