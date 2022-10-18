Аналитик Федосова назвала цель антироссийской риторики прибалтийских стран

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала решение властей Эстонии осудить вхождение новых территорий в состав России и признать российский режим террористическим.

«Эстония завершает прибалтийскую эстафету по признанию России страной-террористом или его спонсором. До этого такой статус России присвоили сеймы Латвии и Литвы, подобное заявление от Эстонии было лишь вопросом времени. США с помощью зависимых стран формируют «санитарный кордон» на западных границах России и Белоруссии», — рассказала аналитик.

Тем не менее в самих Штатах, где тоже были ярые сторонники такого «признания» террористом, нашлись трезвые люди, кто предупредил о последствиях, заявила собеседница RT.

Она отметила, что в прибалтийских странах «сдерживать накал ярости» по отношению к России нет необходимости.

Эксперт подчеркнула, что эти государства получают политические очки, демонстрируя, какие они «резвые и решительные».

А Брюссель и Вашингтон, как добавила Федосова, «гладят их по голове за такую риторику».

«На российско-эстонских отношениях это никак не скажется, они давно на дне... Эту ситуацию для нас лучше всего описывает пословица: «Собака лает, караван идёт», — заключила она.

Ранее стало известно, что власти Эстонии осудили вхождение новых территорий в состав России и признали российский режим террористическим.

Такое решение было единогласно принято 88 депутатами местного парламента.