Узнать больше

Армия России сорвала попытку ВСУ пойти в атаку в районе Кисловки в Харьковской области

Короткая ссылка
Российские военные сорвали попытку ВСУ пойти в атаку в районе Кисловки в Харьковской области, противник был отброшен на исходные позиции, сообщило Министерство обороны России.

Как уточняется, сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками.

«Противник отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 60-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа», — говорится в сообщении.

18 октября Минобороны также сообщило о новых ударах Вооружённых сил России по системам военного управления и энергетики на Украине, а также по арсеналам с боеприпасами и вооружением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить