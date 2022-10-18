Армия России сорвала попытку ВСУ пойти в атаку в районе Кисловки в Харьковской области
Как уточняется, сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками.
«Противник отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 60-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа», — говорится в сообщении.
18 октября Минобороны также сообщило о новых ударах Вооружённых сил России по системам военного управления и энергетики на Украине, а также по арсеналам с боеприпасами и вооружением.