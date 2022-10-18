Армия России сорвала попытку ВСУ пойти в атаку в районе Кисловки в Харьковской области

Российские военные сорвали попытку ВСУ пойти в атаку в районе Кисловки в Харьковской области, противник был отброшен на исходные позиции, сообщило Министерство обороны России.

Как уточняется, сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками.

«Противник отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 60-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа», — говорится в сообщении.

18 октября Минобороны также сообщило о новых ударах Вооружённых сил России по системам военного управления и энергетики на Украине, а также по арсеналам с боеприпасами и вооружением.