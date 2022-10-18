ВС России поразили две артбатареи ВСУ в Херсонской области и взвод РСЗО HIMARS в ДНР
Он отметил, что артбатареи ВСУ были поражены в районах населённых пунктов Трифоновка и Новониколаевка Херсонской области в ходе контрбатарейной борьбы.
Конашенков добавил, что также был поражён взвод HIMARS в районе населённого пункта Дробышево (ДНР).
Также российские войска уничтожили в Донецкой Народной Республике три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.