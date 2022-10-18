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В Минобороны сообщили, что ВС России овладели Горобьёвкой Харьковской области

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На Купянском направлении ВС России в ходе наступления овладели Горобьёвкой Харьковской области.

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Купянском направлении подразделения российской армии в ходе наступательных действий овладели населённым пунктом Горобьёвка Харьковской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что на Купянском направлении в Харьковской области уничтожены порядка 160 украинских военных.

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