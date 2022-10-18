В Минобороны сообщили, что ВС России овладели Горобьёвкой Харьковской области
Об этом сообщили в Минобороны.
«На Купянском направлении подразделения российской армии в ходе наступательных действий овладели населённым пунктом Горобьёвка Харьковской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, российские военные нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что на Купянском направлении в Харьковской области уничтожены порядка 160 украинских военных.