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В Запорожской области артиллерия нанесла удары по украинским диверсантам

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что небольшие украинские штурмовые группы и диверсанты безуспешно пытались проникнуть на освобождённую часть Запорожской области, по ним нанесла удары артиллерия.
В Запорожской области артиллерия нанесла удары по украинским диверсантам
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Рогова, со стороны украинских войск участились попытки прощупать оборону России.

Он рассказал, что группы украинских военных численностью до десяти человек по разным направлениям пытались проникнуть за линию фронта.

«При помощи разведывательных беспилотников такие группы были выявлены и накрыты огнём артиллерии», — сказал он.

Рогов отметил, что украинские военные вернулись на свои позиции, понеся большие потери.

Ранее Рогов заявил, что около десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ обнаружено на Запорожском направлении за последние два дня.

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