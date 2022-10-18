В Молдавии правозащитники осудили действия полиции в отношении протестующих

В Молдавии правозащитные организации Amnesty International Moldova, Центр политики и реформ, Ассоциация Promo-LEX и Посольство по правам человека осудили неправомерные действия полиции в отношении протестующих.

Об этом сообщила «Комсомольская правда» в Молдавии.

В частности, правозащитники осудили принудительную эвакуацию палаток и людей из «Городка перемен», который был благоустроен оппозиционной партией «Шор».

Правозащитники назвали неправомерными и непропорциональными эвакуацию палаток с тротуара в сквере парламента и перед зданием президентуры Молдавии, а также приостановку протестного мероприятия.

«Мы осуждаем нарушение права на свободу собраний, допущенное публичными органами власти вечером 16 октября 2022 года путём разгона протеста», — говорится в совместном письме правозащитников.

Ранее молдавская полиция начала демонтаж палаточного лагеря протестующих, установленного перед парламентом и дворцом президента страны в Кишинёве.