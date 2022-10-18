РИА Новости: пленные бойцы ВСУ рассказали о мобилизации на Украине практически всех подряд

Украинские военнопленные рассказали, что на Украине мобилизуют «практически всех подряд».

Об этом информирует РИА Новости.

Попавший в плен боец ВСУ Николай Швец сообщил, что медкомиссия не прислушивается к жалобам тех, кого хотят мобилизовать, а также отметил, что не знает ни одного случая, чтобы кого-то признали негодным.

«Написали: «Здоров». И так — большинство», — рассказал военнопленный Иван Ряхлицкий.

Он сообщил, что раньше его не брали в армию по состоянию здоровья, а позднее сказали, что «с таким люди служат».

Ранее в Минобороны сообщали, что украинские власти из-за высоких потерь вынуждены отправлять на фронт не окончивших подготовку солдат, а также военных в госпиталях, которые не прошли полную реабилитацию после ранений.