РИА Новости: пленные бойцы ВСУ рассказали о хорошем отношении к ним в России

Пленные бойцы Вооружённых сил Украины рассказали, что в плену в России к ним проявили хорошее отношение.

Об этом пишет РИА Новости.

Как говорится в материале, пленные сообщили, что их кормят не хуже, чем дома.

«В плену отлично с нами обращались… Руки связали, конечно, но воду давали, в туалет ходили», — рассказал 40-летний Николай Швец из Черкасской области.

Он также сказал, что его не били и не унижали.

47-летний Николай Дяченко из города Сумы, который попал в плен, также рассказал о хорошем отношении к нему.

«Молодцы. Хорошо отнеслись очень», — пояснил он.

В сентябре замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что некоторые украинские военные, которые попали в плен, не хотят возвращаться обратно и рады, что спасли себе жизнь.