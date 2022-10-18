Узнать больше

РИА Новости: военные ВСУ рассказали о попадании в плен за сутки боевых действий

Короткая ссылка
Группа мобилизованных украинских военных попала в плен после 12 часов ведения боевых действий, сообщили военнопленные РИА Новости.

«Нас привезли в три часа ночи, и уже в 15:00 дня уже зашли ваши российские войска, и у нас не было варианта бежать, и некуда было бежать», — рассказал Иван Ряхлицкий из Черкасской области.

Он отметил, что подготовка мобилизованных была поверхностной.

Николай Дяченко из города Сумы рассказал, что провёл на фронте примерно полдня до попадания в плен.

Ранее находящийся в заключении сержант полка «Азов»* Михаил Швец рассказал, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что боевики полка решили держаться до последнего в Мариуполе, были ложью.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить