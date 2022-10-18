РИА Новости: военные ВСУ рассказали о попадании в плен за сутки боевых действий

Группа мобилизованных украинских военных попала в плен после 12 часов ведения боевых действий, сообщили военнопленные РИА Новости.

«Нас привезли в три часа ночи, и уже в 15:00 дня уже зашли ваши российские войска, и у нас не было варианта бежать, и некуда было бежать», — рассказал Иван Ряхлицкий из Черкасской области.

Он отметил, что подготовка мобилизованных была поверхностной.

Николай Дяченко из города Сумы рассказал, что провёл на фронте примерно полдня до попадания в плен.

Ранее находящийся в заключении сержант полка «Азов»* Михаил Швец рассказал, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что боевики полка решили держаться до последнего в Мариуполе, были ложью.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.