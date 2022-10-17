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Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ на Херсонском направлении с августа

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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в эфире Первого канала, что с августа потери украинских военных на Херсонском направлении составили около 9,8 тыс. военнослужащих.
Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ на Херсонском направлении с августа
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

Опираясь на данные Минобороны России, Стремоусов посчитал, что за полтора месяца ВСУ потеряли 320 танков, около 250 БМП, 38 самолётов, а также семь вертолётов.

«Это только на Херсонском направлении. И примерно около 9,8 тыс. отобранных кадровых наёмников потеряли убитыми», — цитирует его РИА Новости.

12 октября в Минобороны России заявили, что ВСУ за сутки потеряли более 100 военных, четыре танка, три бронетранспортёра на Купянском направлении.

Как отмечал командир спецподразделений «Ахмат» в Луганской Народной Республике Апты Алаудинов, украинские военные несут серьёзные потери на линии соприкосновения в ЛНР.

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