Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в эфире Первого канала, что с августа потери украинских военных на Херсонском направлении составили около 9,8 тыс. военнослужащих.

Опираясь на данные Минобороны России, Стремоусов посчитал, что за полтора месяца ВСУ потеряли 320 танков, около 250 БМП, 38 самолётов, а также семь вертолётов.

«Это только на Херсонском направлении. И примерно около 9,8 тыс. отобранных кадровых наёмников потеряли убитыми», — цитирует его РИА Новости.

12 октября в Минобороны России заявили, что ВСУ за сутки потеряли более 100 военных, четыре танка, три бронетранспортёра на Купянском направлении.

Как отмечал командир спецподразделений «Ахмат» в Луганской Народной Республике Апты Алаудинов, украинские военные несут серьёзные потери на линии соприкосновения в ЛНР.