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В ЛНР заявили, что ВСУ на Сватовском направлении подгоняют иностранные наёмники

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Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселёв в эфире Первого канала заявил, что украинских военных на Сватовском направлении подгоняют инструкторы-наёмники из Соединённых Штатов и европейских стран.
В ЛНР заявили, что ВСУ на Сватовском направлении подгоняют иностранные наёмники
  • AFP
  • © Anatolii Stepanov

По его словам, мотивировка украинских военных заключается в том, что натовские офицеры, присутствующие на Украине, «толкают их вперёд «освобождать» территории».

Также Киселёв считает, что инструкторам-наёмникам «наплевать на украинцев, плевать, сколько их там погибнет», передаёт РИА Новости

Ранее военный корреспондент RT Влад Андрица показал кадры танкового боя на Сватовском направлении.

14 октября Киселёв заявил, что ВСУ на Сватовском направлении могут пойти на прорыв в начале следующей недели.

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