В ЛНР заявили о возможной попытке ВСУ совершить прорыв на Сватовском направлении

Полковник ЛНР Виталий Киселёв в эфире Первого канала заявил, что ВСУ на Сватовском направлении могут пойти на прорыв в начале следующей недели.

«ВСУ пытаются сконцентрировать большое количество личного состава для завладения Кременским направлением и, самое основное, Сватовским. Приблизительно наступление они планируют на 18—20 октября. У нас есть достоверные источники, которые это подтвердили, а также пленные, которые также подтвердили данную информацию», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что ВСУ могут предпринять две или три попытки прорыва.

Ранее глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник сообщил, что на Сватовском направлении сконцентрированы до 35 тыс. боевиков ВСУ.