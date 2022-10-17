Рогов заявил о намерении Киева использовать Киевскую ГЭС для захвата ЗАЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире Первого канала заявил о намерении Киева использовать Киевскую ГЭС для захвата ЗАЭС.

«Помимо Днепрогэса, Среднеднепровской ГЭС и Кременчугской ГЭС, будет использована ещё и Киевская ГЭС, находящаяся чуть выше Киева. Они хотят ещё на два-три, а возможно, и на пять метров повысить уровень (воды), которая, похоже, будет сбрасываться с Днепрогэса», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что это позволит украинскому речному десанту преодолеть барьеры на берегу Днепра для захвата Запорожской АЭС.

Ранее Рогов заявил, что киевские власти перебрасывают военную технику и войска на юг Украины из западных областей.