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Рогов заявил о намерении Киева использовать Киевскую ГЭС для захвата ЗАЭС

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире Первого канала заявил о намерении Киева использовать Киевскую ГЭС для захвата ЗАЭС.
Рогов заявил о намерении Киева использовать Киевскую ГЭС для захвата ЗАЭС
  • РИА Новости

«Помимо Днепрогэса, Среднеднепровской ГЭС и Кременчугской ГЭС, будет использована ещё и Киевская ГЭС, находящаяся чуть выше Киева. Они хотят ещё на два-три, а возможно, и на пять метров повысить уровень (воды), которая, похоже, будет сбрасываться с Днепрогэса», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что это позволит украинскому речному десанту преодолеть барьеры на берегу Днепра для захвата Запорожской АЭС.

Ранее Рогов заявил, что киевские власти перебрасывают военную технику и войска на юг Украины из западных областей.

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