Минобороны России: украинским батареям РСЗО и гаубиц М777 нанесено огневое поражение

Министерство обороны России сообщило, что в рамках ведения контрбатарейной борьбы российская артиллерия нанесла огневые удары по украинским батареям РСЗО «Смерч» и американских гаубиц М777.

В сообщении говорится, что нанесено поражение украинской батарее реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе населённого пункта Казачая Лопань.

Кроме того, поражена батарея американских гаубиц М777 в районе населённого пункта Металловка Харьковской области.

Минобороны также сообщило, что российские военные уничтожили ремонтную базу вооружения и техники украинских военных в Николаевской области и шесть складов боеприпасов ВСУ за сутки.