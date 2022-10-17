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Минобороны России: украинским батареям РСЗО и гаубиц М777 нанесено огневое поражение

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Министерство обороны России сообщило, что в рамках ведения контрбатарейной борьбы российская артиллерия нанесла огневые удары по украинским батареям РСЗО «Смерч» и американских гаубиц М777.
Минобороны России: украинским батареям РСЗО и гаубиц М777 нанесено огневое поражение
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

В сообщении говорится, что нанесено поражение украинской батарее реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе населённого пункта Казачая Лопань.

Кроме того, поражена батарея американских гаубиц М777 в районе населённого пункта Металловка Харьковской области.

Минобороны также сообщило, что российские военные уничтожили ремонтную базу вооружения и техники украинских военных в Николаевской области и шесть складов боеприпасов ВСУ за сутки.

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