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Российские войска за сутки уничтожили ещё шесть складов боеприпасов ВСУ

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В Минобороны России заявили, что российские войска за сутки уничтожили ещё шесть украинских складов боеприпасов.
Российские войска за сутки уничтожили ещё шесть складов боеприпасов ВСУ
  • РИА Новости

«Уничтожено шесть складов боеприпасов в районах населённых пунктов Фиголевка Харьковской области, Верхнекаменское, Соледар Донецкой Народной Республики, Новогригоровка Николаевской области, Новопетровка и Давыдов Брод Херсонской области», — говорится в заявлении военного ведомства.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что российские войска уничтожили пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

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