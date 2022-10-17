Российские войска за сутки уничтожили ещё шесть складов боеприпасов ВСУ
- РИА Новости
«Уничтожено шесть складов боеприпасов в районах населённых пунктов Фиголевка Харьковской области, Верхнекаменское, Соледар Донецкой Народной Республики, Новогригоровка Николаевской области, Новопетровка и Давыдов Брод Херсонской области», — говорится в заявлении военного ведомства.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что российские войска уничтожили пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.