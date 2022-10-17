Минобороны России опубликовало видео уничтожения десантниками замаскировавшихся военных ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры того, как российские десантники уничтожили военных ВСУ, замаскировавшихся в лесополосе.
Бронетехнику и диверсионно-разведывательные группы противника обнаружили с помощью беспилотников, а потом поразили ударами артиллерии и ПТРК.
Ранее Минобороны России показало видео применения барражирующего боеприпаса против украинских военных.
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