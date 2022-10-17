Боец ВСУ заявил, что командование намеренно дезориентирует группы на передовой

Украинское военное командование лишает группы на передовой связи и дополнительной информации намеренно, чтобы бойцы не ориентировались в ситуации и не могли действовать самостоятельно, заявил взятый в плен в районе Зайцева военнослужащий 53-й бригады ВСУ Ярослав.

«Насколько я понял по позиции, с нашего батальона был только я один. Мне кажется, это для того, чтобы люди просто не знали информацию», — цитирует его РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что его группа в составе десяти военнослужащих пробыла на позициях в районе Зайцева в ДНР около четырёх дней, потеряв трёх человек. По его словам, всё это время они были под плотным артобстрелом и раненых совсем не было.

Он добавил, что бойцы были из разных подразделений и не имели связи с сослуживцами на других позициях, а потому не могли перемещаться или оставить свои посты.

«Не получилось бы (уйти. — RT) даже после многих мыслей. Потому что там стоят свои. Уходил бы — мало ли кто идёт, открыли б огонь. А жить все хотят, сами понимаете. Либо бы миномётом тебя накрыло, либо свои же», — рассказал пленный.

Ранее боевики украинского нацбатальона «Азов»* рассказали об угрозах расстрела от командиров в Мариуполе в адрес тех, кто хотел сдаться или бежать.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.