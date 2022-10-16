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В состав региональной группировки войск в Белоруссии войдут менее 9 тысяч военных России

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Общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее 9 тыс.
В состав региональной группировки войск в Белоруссии войдут менее 9 тысяч военных России
  • РИА Новости

Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

«Общая численность составит чуть менее 9 тыс. человек», — написал Ревенко в Twitter.

Он уточнил, что передислокация прибывающих военных займёт несколько дней.

Ранее стало известно, что в Белоруссию прибыли первые российские военные из состава совместной группировки войск.

10 октября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что лидеры России и Белоруссии договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск.

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