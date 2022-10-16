В состав региональной группировки войск в Белоруссии войдут менее 9 тысяч военных России
- РИА Новости
Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.
«Общая численность составит чуть менее 9 тыс. человек», — написал Ревенко в Twitter.
Он уточнил, что передислокация прибывающих военных займёт несколько дней.
Ранее стало известно, что в Белоруссию прибыли первые российские военные из состава совместной группировки войск.
10 октября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что лидеры России и Белоруссии договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск.