Суд заявил о заочном аресте комбрига ВСУ за обстрелы мирных жителей в Донбассе
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что данное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
«Постановлением Басманного районного суда Москвы Котлику В.Ю., обвиняемому в совершении преступления... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — говорится в заявлении.
Уточняется, что Котлик объявлен в международный розыск.
Ранее взятый в плен командир первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко рассказал, как украинские военные в Мариуполе занимались мародёрством, используя российскую символику.