Суд заявил о заочном аресте комбрига ВСУ за обстрелы мирных жителей в Донбассе

Басманный суд Москвы сообщил о заочном аресте командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Вячеслава Котлика, который обвиняется по уголовному делу об обстреле гражданского населения в Донбассе.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что данное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы Котлику В.Ю., обвиняемому в совершении преступления... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Котлик объявлен в международный розыск.

Ранее взятый в плен командир первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко рассказал, как украинские военные в Мариуполе занимались мародёрством, используя российскую символику.