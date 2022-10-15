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Суд заявил о заочном аресте комбрига ВСУ за обстрелы мирных жителей в Донбассе

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Басманный суд Москвы сообщил о заочном аресте командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Вячеслава Котлика, который обвиняется по уголовному делу об обстреле гражданского населения в Донбассе.
Суд заявил о заочном аресте комбрига ВСУ за обстрелы мирных жителей в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что данное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы Котлику В.Ю., обвиняемому в совершении преступления... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Котлик объявлен в международный розыск. 

Ранее взятый в плен командир первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко рассказал, как украинские военные в Мариуполе занимались мародёрством, используя российскую символику.

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