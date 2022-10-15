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РИА Новости: пленный майор ВСУ рассказал о мародёрстве украинских военных

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Взятый в плен командир первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко рассказал, как украинские военные в Мариуполе занимались мародёрством, используя российскую символику.
РИА Новости: пленный майор ВСУ рассказал о мародёрстве украинских военных
  • AP

По его словам, мародёрством и дестабилизацией ситуации занимались бригады украинской морской пехоты, которые группами до 12 человек «нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника».

«Выходили с целью дестабилизации, я так понимаю, разведывательных данных, дестабилизации общей обстановки, введения в панику мирного населения, потому что непонятно кто (это идёт. — RT), и осуществления мародерских действий», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что группы возвращались с едой и сигаретами.

Мищенко также отметил, что некоторые украинские бойцы зачищали подвалы, не проверяя, есть ли там мирные граждане.

«Реактивного дивизиона бойцы, проходя возле зданий в городе, подвальных помещений, для перестраховки — вдруг там противник, не разбирая, находятся ли там гражданские или нет, закидывали туда гранаты, могли стрелять из РПГ», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США и другие страны Запада продолжают обвинять Россию и игнорировать преступления киевского режима, в том числе против людей, которые живут на территориях, уже ставших российскими.

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