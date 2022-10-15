Пленный офицер ВСУ рассказал о мародёрстве украинских военных в Мариуполе

В Мариуполе украинские военные мародёрствовали, используя при этом российскую символику, заявил находящийся в заключении майор ВСУ Николай Мищенко.

Вылазки в город осуществлял — про которые я слышал — батальон морской пехоты, (осуществляли) именно бригады. Это были группы по 10-12 человек, которые нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника, грубо говоря, и выходили с целью дестабилизации, я так понимаю, разведывательных данных, дестабилизации общей обстановки, введения паники мирного населения, потому что непонятно кто (это идёт), и осуществления мародерских действий», — цитирует РИА Новости Мищенко.

По его словам, после данных мероприятий бойцы ВСУ приносили еду и сигареты на свои базы.

Ранее премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил о планах преобразовать территорию металлургического комбината «Азовсталь», расположенного в Мариуполе, в индустриальный парк до 2035 года.