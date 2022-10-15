РИА Новости: на Украине применены комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин»

Российские комплексы артиллерийской разведки хорошо зарекомендовали себя в спецоперации на Украине, в том числе в борьбе с артиллерией НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.