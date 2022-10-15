Узнать больше

РИА Новости: на Украине применены комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин»

Короткая ссылка
Российские комплексы артиллерийской разведки хорошо зарекомендовали себя в спецоперации на Украине, в том числе в борьбе с артиллерией НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 «Пенициллин» прошли апробацию в боевых условиях на Украине. Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс предназначается для разведки артиллерийских позиций.

При его помощи фиксируются акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов.

Ранее сообщалось, что действующие на Украине спецподразделения армии России получили на вооружение новейшие снайперские винтовки Чукавина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить