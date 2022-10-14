Lobaev Arms: снайпер получил звание Героя России за ликвидацию целей из винтовки «Сумрак»

Участвующий в спецоперации на Украине снайпер ликвидировал приоритетные цели из сверхдальнобойной винтовки «Сумрак» и был за это удостоен звания Героя России.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал основатель предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«Сумрак» проявил себя с самой лучшей стороны, один из наших военных получил благодаря этой винтовке звание Героя России», — заявил он.

Лобаев уточнил, что снайпер при помощи «Снайпера» ликвидировал десятки приоритетных целей.

Ранее сообщалось, что действующие на Украине спецподразделения армии России получили на вооружение новейшие снайперские винтовки Чукавина.