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Lobaev Arms: снайпер получил звание Героя России за ликвидацию целей из винтовки «Сумрак»

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Участвующий в спецоперации на Украине снайпер ликвидировал приоритетные цели из сверхдальнобойной винтовки «Сумрак» и был за это удостоен звания Героя России.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал основатель предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«Сумрак» проявил себя с самой лучшей стороны, один из наших военных получил благодаря этой винтовке звание Героя России», — заявил он.

Лобаев уточнил, что снайпер при помощи «Снайпера» ликвидировал десятки приоритетных целей.

Ранее сообщалось, что действующие на Украине спецподразделения армии России получили на вооружение новейшие снайперские винтовки Чукавина.

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