Lobaev Arms: снайпер получил звание Героя России за ликвидацию целей из винтовки «Сумрак»
Об этом в интервью РИА Новости рассказал основатель предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.
«Сумрак» проявил себя с самой лучшей стороны, один из наших военных получил благодаря этой винтовке звание Героя России», — заявил он.
Лобаев уточнил, что снайпер при помощи «Снайпера» ликвидировал десятки приоритетных целей.
Ранее сообщалось, что действующие на Украине спецподразделения армии России получили на вооружение новейшие снайперские винтовки Чукавина.