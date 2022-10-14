Власти Украины и Индонезии установили безвизовый режим между странами

Власти Украины и Индонезии подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований, заявил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Утверждено соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований», — написал он в Telegram.

По словам чиновника, теперь граждане обоих государств могут взъезжать, следовать транзитом и находиться на территории второй стороны без визы сроком до 30 дней.

Украинское руководство ранее приняло решение ввести визовый режим для граждан России с 1 июля «в связи с угрозами суверенитету и территориальной целостности государства».