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Власти Украины и Индонезии установили безвизовый режим между странами

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Власти Украины и Индонезии подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований, заявил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
Власти Украины и Индонезии установили безвизовый режим между странами
  • Gettyimages.ru
  • © Robertus Pudyanto

«Утверждено соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований», — написал он в Telegram.

По словам чиновника, теперь граждане обоих государств могут взъезжать, следовать транзитом и находиться на территории второй стороны без визы сроком до 30 дней.

Украинское руководство ранее приняло решение ввести визовый режим для граждан России с 1 июля «в связи с угрозами суверенитету и территориальной целостности государства».

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