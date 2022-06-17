С 1 июля: Зеленский объявил о введении на Украине визового режима для россиян

Украинское руководство приняло решение ввести визовый режим для граждан России с 1 июля. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, эти меры утверждены «в связи с угрозами суверенитету и территориальной целостности государства». В Совете по правам человека при президенте РФ решение Киева назвали демонстративным, отметив, что контроль на границе для россиян и так был предельно сложным в последние годы. Эксперты придерживаются мнения, что желающих посетить Украину в текущий момент будет немного, а для поездок на освобождённые территории страны одобрение Киева не понадобится.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для въезда граждан РФ с 1 июля.

«В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины. И сегодня кабмин должен принять это важное решение», — говорится в официальном Telegram-канале Зеленского.

По его словам, речь идёт о прекращении действия межправительственного соглашения о безвизовых поездках граждан Украины и РФ и окончании применения некоторых международных договоров между двумя странами.

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Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак вскоре подтвердил, что украинское правительство одобрило введение визового режима для россиян.

Отметим, что 11 февраля на сайте украинского президента была зарегистрирована электронная петиция в поддержку введения визового режима для граждан РФ. За неё проголосовали 26 742 человека при необходимом для рассмотрения минимуме в 25 тыс.

Зеленский официально отреагировал на петицию 25 мая. Как говорилось на официальном сайте главы украинского государства, в нынешних условиях поднятый гражданами вопрос «является важным и насущным». Президент Украины направил письмо о необходимости усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины премьер-министру Денису Шмыгалю.

Отметим, что в предшествующие годы украинские политики и чиновники неоднократно поднимали вопрос о введении визового режима с Россией. Такие предложения поступали, в частности, от Павла Климкина, занимавшего пост главы МИД Украины, а также от Александра Турчинова, занимавшего должность секретаря СНБО.

В МИД Украины тогда предостерегли от подобных действий, опасаясь зеркального ответа России. Как отмечал в 2016 году заместитель министра иностранных дел Украины Алексей Макеев, в этом случае под ударом оказались бы многие украинцы, которые ездили в Россию на заработки. В министерстве также допустили, что Россия могла бы предложить украинским гражданам, находящимся в РФ, получение российского гражданства, что, по мнению украинского дипломата, было чревато оттоком граждан Украины.

Комментируя решение Киева о визах, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод назвал его демонстративным.

«В последние годы пропускной коридор на украинской границе и так был усложнён до предела. Предлагаемый визовый режим носит больше демонстративный характер, ориентированный на покровителей Киева. Показать, что украинская власть ещё что-то может», — рассказал Брод РИА Новости.

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В свою очередь, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин полагает, что решение Киева о визовом режиме было ожидаемым. Вместе с тем он высказал сомнения в том, что на получение виз будет спрос.

«В том, что мы увидим очереди в украинские посольства на территории Российской Федерации, я сомневаюсь. Я вообще сомневаюсь, что сейчас кто-то поедет на Украину и в ближайшее время будет туда ехать», — сказал эксперт в беседе с RT.

Бредихин предположил, что после завершения специальной военной операции все границы, которые будут подконтрольны Зеленскому либо его преемникам, будут на долгое время закрыты для граждан Российской Федерации.

Политолог Руслан Бальбек также усомнился в существовании потока россиян, желающих посетить Украину в ближайшее время.

«Не знаю, кто из граждан России собирался бы ехать на Украину после 24 февраля 2022 года, разве что к родственникам на освобождённые территории, но там разрешение Киева не требуется. А так, по сути бюрократическая очередная «перемога» в пропагандистской кампании Киева», — заключил Бальбек.