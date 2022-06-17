Кабмин Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля

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Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля. Об этом заявил руководитель офиса президента страны Андрей Ермак в своём Telegram-канале.
Кабмин Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

По его словам, сегодня украинский президент Владимир Зеленский начал процесс введения визового режима с Россией.

«Кабмин утвердил соответствующее решение, согласно которому визовый режим для россиян заработает с 1 июля 2022 года», — заявил Ермак.

Ранее Зеленский заявил, что, согласно запланированному решению кабинета министров, с 1 июля 2022 года Украина введёт визовый режим въезда для граждан России.

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