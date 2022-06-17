Кабмин Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля

Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля. Об этом заявил руководитель офиса президента страны Андрей Ермак в своём Telegram-канале.

Gettyimages.ru

© NurPhoto