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В Кишинёве полиция разогнала демонстрантов

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Полиция разогнала демонстрантов, которые попытались установить палатки на проезжей части бульвара Стефана Великого в Кишинёве и заблокировать его.
В Кишинёве полиция разогнала демонстрантов
  • РИА Новости
  • © Родион Прока

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что некоторые участники протеста попытались оказать сопротивление сотрудникам правопорядка, произошла потасовка, в итоге полицейские конфисковали  палатки, а некоторых протестующих задержали.

Новых попыток блокирования дороги оппозиция не предпринимает.

Ранее власти Молдавии ужесточили правила проведения протестов и расширили полномочия полиции — в частности, полицейским позволили требовать от организаторов прекратить манифестацию.

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