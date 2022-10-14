В Кишинёве полиция разогнала демонстрантов
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что некоторые участники протеста попытались оказать сопротивление сотрудникам правопорядка, произошла потасовка, в итоге полицейские конфисковали палатки, а некоторых протестующих задержали.
Новых попыток блокирования дороги оппозиция не предпринимает.
Ранее власти Молдавии ужесточили правила проведения протестов и расширили полномочия полиции — в частности, полицейским позволили требовать от организаторов прекратить манифестацию.