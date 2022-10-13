Власти Молдавии ужесточили правила проведения протестов и расширили полномочия полиции — в частности, полицейским позволили требовать от организаторов прекратить манифестацию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«В рабочие дни запрещается проведение митингов с перекрытием полос движения, транспортных артерий или путей доступа и эвакуации в общественные учреждения. В выходные дни такие встречи могут длиться не более четырёх часов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «при серьёзных нарушениях общественного порядка» полиция может потребовать от организатора прекратить собрание немедленно.

Также полицейские получили право во время акции протеста удалить из толпы участников, которые, по их мнению, нарушают общественный порядок, подстрекают к дискриминации или насилию.

Ранее жители Кишинёва пришли к зданию администрации президента Молдавии с пустыми кастрюлями. Митингующие били в них ложками и скандировали: «Позор власти!», «Долой Майю Санду!»