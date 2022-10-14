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Путин заявил о возросшем объёме торговли России с Центральной Азией

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Президент России Владимир Путин заявил о возросшем объёме торговли России со странами Центральной Азии.

«Объёмы торговли-то растут, причём растут ещё большими темпами, чем в предыдущие годы. По понятным причинам... мы развиваем новые логистические цепочки, которые в значительной степени проходят по этому региону, страны региона в этом заинтересованы, наконец возникают новые возможности с точки зрения кооперации, с точки зрения развития собственных компетенций», — сказал он.

Ранее Путин заявил о попытках извне помешать связям России и государств Центральной Азии.

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