Путин заявил о возросшем объёме торговли России с Центральной Азией

Президент России Владимир Путин заявил о возросшем объёме торговли России со странами Центральной Азии.

«Объёмы торговли-то растут, причём растут ещё большими темпами, чем в предыдущие годы. По понятным причинам... мы развиваем новые логистические цепочки, которые в значительной степени проходят по этому региону, страны региона в этом заинтересованы, наконец возникают новые возможности с точки зрения кооперации, с точки зрения развития собственных компетенций», — сказал он.

Ранее Путин заявил о попытках извне помешать связям России и государств Центральной Азии.