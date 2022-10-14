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В Кишинёве полиция начала жёстко задерживать протестующих против политики Санду

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В Кишинёве полиция жёстко задерживает участников протестов, несогласных с политикой президента Молдавии Майи Санду.

До этого молдавский президент Майя Санду попросила правительство страны разрешить полиции разгонять протесты без согласования с местными властями.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии ужесточили правила проведения протестов и расширили полномочия полиции: в частности, полицейским позволили требовать от организаторов прекратить манифестацию.

Также полицейские получили право во время акции протеста удалить из толпы участников, которые, по их мнению, нарушают общественный порядок, подстрекают к дискриминации или насилию.

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