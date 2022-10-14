Аналитик оценил решение лидеров стран СНГ создать организацию по продвижению русского языка
- kremlin.ru
«Решение правильное, своевременное и очень нужное. С учётом того отношения, которое демонстрируют страны Запада ко всему остальному миру, это говорит о том, что остальной мир сам должен заботиться о себе и своей идентичности», — считает Оленченко.
По его словам, попытки «денормировать» русский язык, вытеснить его с постсоветсткого пространства — «ущербны».
«По мере того, как будет укрепляться русский язык, будут укрепляться отношения внутри постсоветских стран и их отношения с Россией», — добавил он.
Ранее стало известно, что лидеры СНГ решили создать организацию по продвижению русского языка.
Отмечается, что организация будет создана по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.