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Власти Львовской области сообщили о попадании ракет по военному объекту в регионе

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Власти Львовской области сообщили, что две ракеты поразили военный объект в регионе. По словам главы военной администрации региона Максима Козицкого, уничтожено военное имущество.
Власти Львовской области сообщили о попадании ракет по военному объекту в регионе
  • РИА Новости

«Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. Три ракеты, два попадания. Одну ракету сбили наши силы ПВО», — приводит его сообщение РИА Новости.

13 октября украинские СМИ сообщили, что на Украине работает воздушная тревога во всех областях страны.

В центральных и западных регионах работают системы противовоздушной обороны.

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