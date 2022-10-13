Власти Львовской области сообщили о попадании ракет по военному объекту в регионе

Власти Львовской области сообщили, что две ракеты поразили военный объект в регионе. По словам главы военной администрации региона Максима Козицкого, уничтожено военное имущество.

«Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. Три ракеты, два попадания. Одну ракету сбили наши силы ПВО», — приводит его сообщение РИА Новости.

13 октября украинские СМИ сообщили, что на Украине работает воздушная тревога во всех областях страны.

В центральных и западных регионах работают системы противовоздушной обороны.