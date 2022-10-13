Минобороны России рассказало об очередной попытке ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении в Донбассе.

Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, украинские войска в очередной раз пытались форсировать реку Жеребец силами до двух батальонных тактических групп с целью взятия под контроль населённых пунктов Стельмаховка и Розовка (ЛНР).

«Огнём российской артиллерии и армейской авиации противник на подступах к реке был рассеян и отступил», — заявил Конашенков.

Он добавил, что были уничтожены два танка, пять БМП, два пикапа и около 60 военных ВСУ.

Также, по данным Минобороны, ВС России отразили попытки ВСУ атаковать Орлянку и Котляровку в Харьковской области.