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Минобороны: ВС России успешно отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

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ВС России успешно отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, свыше 110 украинских военнослужащих были уничтожены.
Минобороны: ВС России успешно отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ вели наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп... Успешными действиями российских войск все атаки отражены», — говорится в сообщении.

Уточняется, что были уничтожены более 110 украинских военнослужащих, 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что отражена попытка атаки Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении.

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