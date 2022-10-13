Минобороны: ВС России успешно отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

ВС России успешно отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, свыше 110 украинских военнослужащих были уничтожены.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ вели наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп... Успешными действиями российских войск все атаки отражены», — говорится в сообщении.

Уточняется, что были уничтожены более 110 украинских военнослужащих, 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что отражена попытка атаки Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении.