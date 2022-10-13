Госсекретарь Совбеза Белоруссии: мобилизация в стране не планируется
- РИА Новости
«Все призывные мероприятия военной составляющей абсолютно плановые. Сейчас у нас начинается плановый осенний призыв», — приводит слова госсекретаря БЕЛТА.
Вольфович добавил, что «небольшая, компактная» белорусская армия предназначена для того, чтобы локализовать военные угрозы, риски и вызовы, которые исходят от соседей республики.
7 октября Министерство обороны Белоруссии заявило, что при необходимости может выделить ресурс в 500 тыс. военнообязанных.