Госсекретарь Совбеза Белоруссии: мобилизация в стране не планируется

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что в республике не ожидается мобилизации, а все мероприятия военной составляющей являются плановыми.

«Все призывные мероприятия военной составляющей абсолютно плановые. Сейчас у нас начинается плановый осенний призыв», — приводит слова госсекретаря БЕЛТА.

Вольфович добавил, что «небольшая, компактная» белорусская армия предназначена для того, чтобы локализовать военные угрозы, риски и вызовы, которые исходят от соседей республики.

7 октября Министерство обороны Белоруссии заявило, что при необходимости может выделить ресурс в 500 тыс. военнообязанных.