Госдеп: США не станут вести переговоры с Россией от лица Украины

США не станут вести переговоры с Россией от лица Украины об урегулировании украинского конфликта, это должны делать Киев и Москва, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы дали чётко понять, что правительство США не берёт на себя роль вести переговоры от лица любой другой страны, что также подразумевает Украину», — сказал он, слова Прайса приводит РИА Новости.

Вашингтон «не намерен принимать решения за Украину», добавил он.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил об идущем вооружённом конфликте между Россией и коллективным Западом на Украине.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Соединённые Штаты стараются «управлять эскалацией» на Украине.