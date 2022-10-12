Двое мирных жителей погибли при обстреле ВСУ посёлка Русский край в ДНР
- AFP
«К величайшему сожалению, вследствие обстрела горловского посёлка Русский край со стороны украинских неонацистов погибло двое мирных граждан... один житель посёлка ранен», — написал он в Telegram.
11 октября один мирный житель погиб и 19 были ранены из-за обстрелов ВСУ в ДНР за сутки.
Ранее в результате обстрела села Старомихайловка 5 октября погиб подросток. Совместный центр контроля и координации (СЦКК) ДНР подтвердил его смерть.