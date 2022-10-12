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Двое мирных жителей погибли при обстреле ВСУ посёлка Русский край в ДНР

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Два человека погибли при обстреле посёлка Русский край в Донецкой Народной Республике со стороны украинских военных, заявил мэр Горловки Иван Приходько.
Двое мирных жителей погибли при обстреле ВСУ посёлка Русский край в ДНР
  • AFP

«К величайшему сожалению, вследствие обстрела горловского посёлка Русский край со стороны украинских неонацистов погибло двое мирных граждан... один житель посёлка ранен», — написал он в Telegram.

11 октября один мирный житель погиб и 19 были ранены из-за обстрелов ВСУ в ДНР за сутки.

Ранее в результате обстрела села Старомихайловка 5 октября погиб подросток. Совместный центр контроля и координации (СЦКК) ДНР подтвердил его смерть.

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