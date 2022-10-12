Двое мирных жителей погибли при обстреле ВСУ посёлка Русский край в ДНР

Два человека погибли при обстреле посёлка Русский край в Донецкой Народной Республике со стороны украинских военных, заявил мэр Горловки Иван Приходько.

«К величайшему сожалению, вследствие обстрела горловского посёлка Русский край со стороны украинских неонацистов погибло двое мирных граждан... один житель посёлка ранен», — написал он в Telegram.

11 октября один мирный житель погиб и 19 были ранены из-за обстрелов ВСУ в ДНР за сутки.

Ранее в результате обстрела села Старомихайловка 5 октября погиб подросток. Совместный центр контроля и координации (СЦКК) ДНР подтвердил его смерть.