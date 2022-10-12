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Турчак: депутаты Милонов и Бородай прибыли в военкоматы и скоро отправятся в зону СВО

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Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что депутаты Виталий Милонов и Александр Бородай прибыли в военкоматы и скоро отправятся в зону специальной военной операции по защите Донбасса.
Турчак: депутаты Милонов и Бородай прибыли в военкоматы и скоро отправятся в зону СВО
  • РИА Новости

«Ещё два наших товарища — депутаты Госдумы Виталий Милонов и Александр Бородай — сегодня прибыли в свои военкоматы и уже вскоре отправятся в зону СВО», — заявил Турчак, слова которого приводятся на сайте ЕР.

Также он сообщил, что ранее сменили депутатские кресла на окопы и блиндажи депутаты Госдумы Сергей Сокол и Олег Голиков.

По его словам, Сокол и Голиков прошли подготовку и сегодня отправились выполнять боевые задачи в зону спецоперации.

Кроме того, сообщается, что глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в госпитале в Лисичанске спасает российских солдат.

Ранее Милонов заявил в беседе с RT, что не может быть в стороне от тех, кто «громит злобного врага с оружием в руках», поэтому принял для себя решение о написании заявления на добровольную мобилизацию на фронт.

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