Турчак: депутаты Милонов и Бородай прибыли в военкоматы и скоро отправятся в зону СВО
- РИА Новости
«Ещё два наших товарища — депутаты Госдумы Виталий Милонов и Александр Бородай — сегодня прибыли в свои военкоматы и уже вскоре отправятся в зону СВО», — заявил Турчак, слова которого приводятся на сайте ЕР.
Также он сообщил, что ранее сменили депутатские кресла на окопы и блиндажи депутаты Госдумы Сергей Сокол и Олег Голиков.
По его словам, Сокол и Голиков прошли подготовку и сегодня отправились выполнять боевые задачи в зону спецоперации.
Кроме того, сообщается, что глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в госпитале в Лисичанске спасает российских солдат.
Ранее Милонов заявил в беседе с RT, что не может быть в стороне от тех, кто «громит злобного врага с оружием в руках», поэтому принял для себя решение о написании заявления на добровольную мобилизацию на фронт.