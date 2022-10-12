Узнать больше

Минобороны: ВС России отразили все атаки украинских войск на Криворожском направлении

Короткая ссылка
Вооружённые силы России отразили все атаки украинских войск на Криворожском направлении, уничтожено более 70 украинских военных.
Минобороны: ВС России отразили все атаки украинских войск на Криворожском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны России. 

Отмечается, что на этом направлении украинские войска пытались атаковать силами до двух батальонов населённые пункты Нововоскресенское, Великая Александровка и Суханово Херсонской области.

По данным Минобороны, подразделения ВС России успешно отразили все атаки. Были уничтожены один украинский танк, 16 бронированных машин и более 70 военных ВСУ, добавили в Минобороны. 

11 октября российское оборонное ведомство сообщило, что украинские войска, которые в течение дня пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении, были отброшены к исходным позициям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить