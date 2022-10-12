Минобороны: ВС России отразили все атаки украинских войск на Криворожском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщило Министерство обороны России.
Отмечается, что на этом направлении украинские войска пытались атаковать силами до двух батальонов населённые пункты Нововоскресенское, Великая Александровка и Суханово Херсонской области.
По данным Минобороны, подразделения ВС России успешно отразили все атаки. Были уничтожены один украинский танк, 16 бронированных машин и более 70 военных ВСУ, добавили в Минобороны.
11 октября российское оборонное ведомство сообщило, что украинские войска, которые в течение дня пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении, были отброшены к исходным позициям.