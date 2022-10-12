Минобороны: ВС России отразили все атаки украинских войск на Криворожском направлении

Вооружённые силы России отразили все атаки украинских войск на Криворожском направлении, уничтожено более 70 украинских военных.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

Отмечается, что на этом направлении украинские войска пытались атаковать силами до двух батальонов населённые пункты Нововоскресенское, Великая Александровка и Суханово Херсонской области.

По данным Минобороны, подразделения ВС России успешно отразили все атаки. Были уничтожены один украинский танк, 16 бронированных машин и более 70 военных ВСУ, добавили в Минобороны.

11 октября российское оборонное ведомство сообщило, что украинские войска, которые в течение дня пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении, были отброшены к исходным позициям.