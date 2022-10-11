МО России: наступавшие силы ВСУ отброшены на Николаево-Криворожском направлении

Украинские войска, которые в течение дня пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении, были отброшены к исходным позициям.

«Противник был рассеян и отброшен к исходным позициям», — говорится в сводке Минобороны России.

Отмечается, что уничтожено около 150 украинских военных, восемь боевых бронированных машин, шесть танков и шесть автомобилей.

Российская армия также отбросила на исходные позиции украинских военных, которые пытались наступать на Купянском направлении в сторону Стельмаховки в ЛНР и Крахмального в Харьковской области.