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МО России: наступавшие силы ВСУ отброшены на Николаево-Криворожском направлении

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Украинские войска, которые в течение дня пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении, были отброшены к исходным позициям.
МО России: наступавшие силы ВСУ отброшены на Николаево-Криворожском направлении
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Противник был рассеян и отброшен к исходным позициям», — говорится в сводке Минобороны России.

Отмечается, что уничтожено около 150 украинских военных, восемь боевых бронированных машин, шесть танков и шесть автомобилей. 

Российская армия также отбросила на исходные позиции украинских военных, которые пытались наступать на Купянском направлении в сторону Стельмаховки в ЛНР и Крахмального в Харьковской области.

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