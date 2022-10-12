Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что цели спецоперации на Украине остаются прежними.

«Да, остаются прежними, ровно как они указаны в выступлении 24—25 февраля», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что актуальность данных целей лишь повышается на фоне действий украинских властей.

Ранее Песков заявил, что никаких решений о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую операцию или о введении военного положения в отдельных регионах не принималось.

До этого в Кремле отметили, что заявление украинского президента Владимира Зеленского о превентивных ударах по России подтверждает правоту российского руководства в проведении специальной военной операции.