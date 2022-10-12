Марочко: подразделения МЧС Украины покинули подконтрольный Киеву Часов Яр

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что подразделения МЧС Украины покинули город Часов Яр в ДНР, остающийся под контролем Киева.

AP