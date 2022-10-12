Марочко: подразделения МЧС Украины покинули подконтрольный Киеву Часов Яр
- AP
«Украинские подразделения МЧС покинули населённый пункт Часов Яр», — говорится в его Telegram-канале.
Офицер также сообщил о массовом оттоке местного населения.
11 октября Марочко заявил об упаднических настроениях среди военных Вооружённых сил Украины.
Ранее военно-гражданская администрация Новой Каховки Херсонской области сообщила, что в городе прозвучало по меньшей мере шесть взрывов, работает российская система ПВО.