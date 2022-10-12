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Марочко: подразделения МЧС Украины покинули подконтрольный Киеву Часов Яр

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что подразделения МЧС Украины покинули город Часов Яр в ДНР, остающийся под контролем Киева.
Марочко: подразделения МЧС Украины покинули подконтрольный Киеву Часов Яр
  • AP

«Украинские подразделения МЧС покинули населённый пункт Часов Яр», — говорится в его Telegram-канале.

Офицер также сообщил о массовом оттоке местного населения.

11 октября Марочко заявил об упаднических настроениях среди военных Вооружённых сил Украины.

Ранее военно-гражданская администрация Новой Каховки Херсонской области сообщила, что в городе прозвучало по меньшей мере шесть взрывов, работает российская система ПВО.

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