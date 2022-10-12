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Рогов сообщил о взрывах в находящемся под контролем украинских властей Запорожье

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Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Запорожье, находящемся под контролем Украины, слышны взрывы.

«В областном центре, временно находящемся под контролем режима (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского, с 23:57 слышны взрывы», — написал он в Telegram.

По словам Рогова, также была слышна работа ПВО.

Кроме того, отметил он, в нескольких районах города замечены пожары, также зафиксированы проблемы с электричеством.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наёмников на острове Хортица и бригады «Барс» в районе Запорожья

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