Российский спецназ уничтожил украинских военных под Кременной

Российский спецназ уничтожил украинских военнослужащих под городом Кременная в Луганской Народной Республике.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ВСУ были ликвидированы ударом ПТРК «Корнет».

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские войска, которые в течение дня пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении, были отброшены к исходным позициям.

Российская армия также отбросила на исходные позиции украинских военных, которые пытались наступать на Купянском направлении в сторону Стельмаховки в ЛНР и Крахмального в Харьковской области.