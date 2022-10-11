Российский спецназ уничтожил украинских военных под Кременной
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ВСУ были ликвидированы ударом ПТРК «Корнет».
Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские войска, которые в течение дня пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении, были отброшены к исходным позициям.
Российская армия также отбросила на исходные позиции украинских военных, которые пытались наступать на Купянском направлении в сторону Стельмаховки в ЛНР и Крахмального в Харьковской области.