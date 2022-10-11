Узнать больше

Депутат Белик: НАТО удобно использовать Украину как инструмент

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России в конфликте на Украине станет поражением альянса.
Депутат Белик: НАТО удобно использовать Украину как инструмент
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

«НАТО удобно использовать Украину как инструмент для противостояния с Россией, при этом на прямую конфронтацию с нашей страной альянс выходить не рискует», — рассказал депутат.

По его мнению, подобная формулировка является косвенным подтверждением вовлечённости НАТО в конфликт.

«То, что раньше читалось между срок, западные политики уже без тени стеснения предают огласке, демонстрируя лицемерную сущность коллективного Запада. И здесь дело не в том, что Лондон, Вашингтон или Брюссель интересует благополучие украинских граждан или демократия. Коллективный Запад мечтает о том, чтобы ослабить и истощить Россию, используя для этого любые доступные средства. Даже если для этого придётся воевать до последнего украинца, как они не раз об этом говорили», — добавил Белик.

Ранее генсек НАТО заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением для альянса и этого допустить нельзя.

Об этом он сказал на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 12—13 октября в Брюсселе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить