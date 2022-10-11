Депутат Белик: НАТО удобно использовать Украину как инструмент
- AFP
- © Kenzo Tribouillard
«НАТО удобно использовать Украину как инструмент для противостояния с Россией, при этом на прямую конфронтацию с нашей страной альянс выходить не рискует», — рассказал депутат.
По его мнению, подобная формулировка является косвенным подтверждением вовлечённости НАТО в конфликт.
«То, что раньше читалось между срок, западные политики уже без тени стеснения предают огласке, демонстрируя лицемерную сущность коллективного Запада. И здесь дело не в том, что Лондон, Вашингтон или Брюссель интересует благополучие украинских граждан или демократия. Коллективный Запад мечтает о том, чтобы ослабить и истощить Россию, используя для этого любые доступные средства. Даже если для этого придётся воевать до последнего украинца, как они не раз об этом говорили», — добавил Белик.
Ранее генсек НАТО заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением для альянса и этого допустить нельзя.
Об этом он сказал на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 12—13 октября в Брюсселе.