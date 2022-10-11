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ВСУ более 20 раз обстреляли Запорожскую ТЭС, районы промзоны и береговой линии Энергодара

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Украинские войска нанесли более 20 ударов по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии.
ВСУ более 20 раз обстреляли Запорожскую ТЭС, районы промзоны и береговой линии Энергодара
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На данный момент зафиксировано более 20 ударов (ВСУ. — RT) по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии Энергодара», — написал он в Telegram.

Уточняется, что обстрел вёлся с противоположной стороны Днепра, по предварительной информации, из американских гаубиц M777. 

Ранее Рогов сообщил о подготовке провокаций на ряде ГЭС в Запорожской области со стороны ВСУ.

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