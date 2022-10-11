ВСУ более 20 раз обстреляли Запорожскую ТЭС, районы промзоны и береговой линии Энергодара
- РИА Новости
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Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На данный момент зафиксировано более 20 ударов (ВСУ. — RT) по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии Энергодара», — написал он в Telegram.
Уточняется, что обстрел вёлся с противоположной стороны Днепра, по предварительной информации, из американских гаубиц M777.
Ранее Рогов сообщил о подготовке провокаций на ряде ГЭС в Запорожской области со стороны ВСУ.