ВСУ более 20 раз обстреляли Запорожскую ТЭС, районы промзоны и береговой линии Энергодара

Украинские войска нанесли более 20 ударов по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии.

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На данный момент зафиксировано более 20 ударов (ВСУ. — RT) по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии Энергодара», — написал он в Telegram.

Уточняется, что обстрел вёлся с противоположной стороны Днепра, по предварительной информации, из американских гаубиц M777.

Ранее Рогов сообщил о подготовке провокаций на ряде ГЭС в Запорожской области со стороны ВСУ.