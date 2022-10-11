Около 2 тысяч человек остались без электричества из-за обстрела ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области более 2 тыс. человек остались без электричества из-за обстрелов украинских военных в районе Шебекино.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его Telegram.

Отмечается, что без электроэнергии остались более 2 тыс. жителей.

«ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекине. Снарядами повреждён трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более 2 тыс. жителей. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что последствия обстрела будут устранены в максимально короткий промежуток времени.

Ранее в Белгородской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности.