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Около 2 тысяч человек остались без электричества из-за обстрела ВСУ в Белгородской области

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В Белгородской области более 2 тыс. человек остались без электричества из-за обстрелов украинских военных в районе Шебекино.
Около 2 тысяч человек остались без электричества из-за обстрела ВСУ в Белгородской области
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его Telegram.

Отмечается, что без электроэнергии остались более 2 тыс. жителей.

«ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекине. Снарядами повреждён трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более 2 тыс. жителей. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что последствия обстрела будут устранены в максимально короткий промежуток времени.

Ранее в Белгородской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности.

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