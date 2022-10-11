Около 2 тысяч человек остались без электричества из-за обстрела ВСУ в Белгородской области
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его Telegram.
Отмечается, что без электроэнергии остались более 2 тыс. жителей.
«ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекине. Снарядами повреждён трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более 2 тыс. жителей. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что последствия обстрела будут устранены в максимально короткий промежуток времени.
Ранее в Белгородской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности.