В британской разведке уверены, что Россия обладает «глубокими запасами вооружений»

Глава радиоэлектронной разведки Британии Джереми Флеминг предупредил, что Россия, по его сведениям, по-прежнему обладает «глубокими запасами вооружений», несмотря на интенсивный характер боевых действий на Украине.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью сотрудника спецслужбы «Би-би-си».

Он также рассказал, что не видит признаков подготовки России к использованию ядерного оружия.

«Я надеюсь, что мы бы увидели свидетельства (подобной подготовки. — RT), если бы они начали двигаться по такому пути», — сказал Флеминг.

Вместе с этим офицер военной разведки США Джозеф Донато сообщил, что предстоящей зимой тяжёлое положение в оборонном секторе США станет причиной перебоев в поставках оружия для Украины.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что ОПК должны в кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемого вооружения в войска.