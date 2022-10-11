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В британской разведке уверены, что Россия обладает «глубокими запасами вооружений»

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RT
Глава радиоэлектронной разведки Британии Джереми Флеминг предупредил, что Россия, по его сведениям, по-прежнему обладает «глубокими запасами вооружений», несмотря на интенсивный характер боевых действий на Украине.
В британской разведке уверены, что Россия обладает «глубокими запасами вооружений»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью сотрудника спецслужбы «Би-би-си».

Он также рассказал, что не видит признаков подготовки России к использованию ядерного оружия.

«Я надеюсь, что мы бы увидели свидетельства (подобной подготовки. — RT), если бы они начали двигаться по такому пути», — сказал Флеминг.

Вместе с этим офицер военной разведки США Джозеф Донато сообщил, что предстоящей зимой тяжёлое положение в оборонном секторе США станет причиной перебоев в поставках оружия для Украины.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что ОПК должны в кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемого вооружения в войска.

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