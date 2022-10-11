В британской разведке уверены, что Россия обладает «глубокими запасами вооружений»
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью сотрудника спецслужбы «Би-би-си».
Он также рассказал, что не видит признаков подготовки России к использованию ядерного оружия.
«Я надеюсь, что мы бы увидели свидетельства (подобной подготовки. — RT), если бы они начали двигаться по такому пути», — сказал Флеминг.
Вместе с этим офицер военной разведки США Джозеф Донато сообщил, что предстоящей зимой тяжёлое положение в оборонном секторе США станет причиной перебоев в поставках оружия для Украины.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что ОПК должны в кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемого вооружения в войска.